69-я параллель
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13:39, 6 августа 202469-я параллель

Путин начал с личного вопроса встречу с пережившим покушение российским губернатором

Путин встретился с губернатором Чибисом и спросил его о здоровье после покушения

Президент России Владимир Путин встретился с пережившим покушение губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и начал мероприятие с личного вопроса — глава государства спросил чиновника о его здоровье. Об этом сообщается в Telegram-канале Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

«Как дела, Андрей Владимирович? Как чувствуете себя?» — обратился к губернатору Путин, на что Чибис ответил, что находится в строю и проходит реабилитацию прямо на рабочем месте.

Во время рабочей встречи Чибис рассказал президенту о реализации мастер-плана по опорным городам арктической зоны и попросил главу государства о поэтапном переносе перевалку угля из центра Мурманска на берег Кольского залива.

Покушение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов — он ранил губернатора ножом в живот. Свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове.

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      Марк Леонов
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