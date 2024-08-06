Пьяный россиянин выстрелил из пневматического ружья и попал в живот ребенку

СК: в Череповце задержали мужчину, ранившего из пневматического ружья 12-летнего

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из пневматического ружья в сторону ребенка и попал ему в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Вологодской области.

Мужчина подозревается по пунктам «д» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

По версии следствия, 12-летний мальчик, приехавший к родственникам на лето в деревню Чаево, вышел из дома вечером 31 июля. В тот же момент подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, выстрелил в его сторону из пневматического оружия и попал ребенку в живот. Потерпевшего госпитализировали.

Сам мужчина в разговоре с силовиками заявил, что его разозлили подростки, катающиеся по деревне на шумных питбайках. Сейчас он находится по стражей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, выстрелившего в лицо 16-летней девушке.