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19:06, 6 августа 2024Из жизни

Пытавшаяся сделать селфи на фоне водопада женщина упала в ущелье

В Индии женщина упала с 30-метровой высоты, когда делала селфи

Фото: Steve Gale / Unsplash

Женщина из Индии, пытавшаяся сделать селфи у водопада, упала с края ущелья. Об этом пишет Independent,

Группа друзей отправилась штат Махараштра, чтобы посетить храмы города Бхоран. Молодые люди также остановились около водопада Тхосегар. Однако проход к нему оказался закрыт — администрация решила ограничить доступ к популярной достопримечательности из-за сильных дождей в регионе.

Решив во что бы то ни стало увидеть водопад, компания друзей стала подниматься по горе в обход главного маршрута. В какой-то момент 29-летняя женщина встала на край ущелья и начала делать селфи. Внезапно для остальных она поскользнулась и упала с обрыва высотой почти 30 метров. Молодые люди сразу позвонили в службу спасения. Пострадавшую достали при помощи веревок и сразу госпитализировали. Она получила травмы, однако ее жизни ничего не угрожает.

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На Индию приходится самое высокое число смертей, которые происходят во время съемок селфи.

Ранее сообщалось, что в Индии посетитель зоопарка забрался в вольер ко льву. Мужчина хотел сделать селфи с хищником, но лев напал на него.

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      Антонина Черташ
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