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18:22, 6 августа 2024Моя страна

Работы российских художников покажут в Южной Корее

Работы российских художников Ульянова и Сотниковой покажут в Южной Корее

Фото: Wikimedia

Работы художников из Бурятии покажут на международной выставке в Южной Корее. Подробности публикует местный портал «Байкал Daily».

Российские художники Артем Ульянов и Юлия Сотникова прибыли в город Тэгу, где в культурном центре «Бонгсан» с 8 августа по 7 сентября будет проходить экспозиция. На ней посетители смогут увидеть работы авторов из России, Узбекистана, Франции и других стран.

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Известно, что Ульянов и Сотникова уже зарекомендовали себя в Улан-Удэ, выставляясь в центре современного искусства «Залуу». Там они также проводят мастер-классы. «Их участие в международной выставке — это большая честь и возможность представить творчество Бурятии на мировом уровне», — отметили сотрудники «Залуу».

В ноябре 2023 года жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта. При этом в качестве моделей и организаторов фотопроекта выступили сотрудники центра «Мой бизнес», а также сотрудники приюта «Наш дом».

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      Карина Черных
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