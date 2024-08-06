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12:19, 6 августа 2024Экономика

Раскрыты четыре схемы ухода от налогов в табачной отрасли

ФНС: желая уйти от налогов, табачные компании используют «лжеэкспорт»

Фото: Henning Kaiser / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба России обнаружила, что табачные компании используют четыре метода ухода от налогов. Об этом сообщает РБК.

Первый способ предполагает занижение объемов производства. Предприятия закупают все, что нужно для изготовления сигарет (табак, бумага и прочее), в объемах, которые превышают задекларированные. Потом оказывается, что расход сырья для производства одной сигареты серьезно превосходит установленные нормы. Например, 3-4 грамма табака вместо обычных 0,7 грамма.

Второй способ — это «лжезатоваривание» специальными марками. Дело в том, что табачники должны покупать специальные марки для маркировки сигарет. Но некоторых уличили в том, что их объемы продаж готовой продукции не совпадают с количеством этих наклеек. Кроме того, некоторые компании продают на сторону оформленные на них марки.

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Третий способ предполагает двойные продажи и может применяться в двух вариантах. В этом случае табачник несколько раз использует полученные коды маркировки или ставит на пачки коды, которые уже использовались добросовестными производителями.

Четвертый способ налоговики охарактеризовали как «лжеэкспорт» в страны ЕАЭС. По документам сигареты должны быть направлены на экспорт в страны ЕАЭС (где используется нулевая ставка НДС), но в действительности они остаются в России и продаются без уплаты налогов.

По словам главы ФНС Даниила Егорова, за полгода налоговые поступления в российский бюджет увеличились на 31 процент. В абсолютных цифрах рост достиг 6,4 триллиона рублей.

Кроме того, за пять месяцев поступления от налоговых штрафов бизнеса и граждан выросли на 71 процент и составили 2,4 миллиарда рублей.

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