Раскрыты минусы новой семейной ипотеки

Экономист Суетин: теперь льготную ипотеку могут взять не все семьи с ребенком

По новым правилам семейную ипотеку могут взять не все семьи с ребенком. Минусы новых условий раскрыл россиянам кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин, пишет «Газета.ru».

Раньше кредиты по госпрограмме со ставкой до шести процентов выдавали семьям хотя бы с одним ребенком младше 18 лет. Теперь показатель уменьшили до шести лет. Еще один минус — кредит на таких условиях можно получить всего один раз.

«Третий минус — семьи с двумя детьми до 18 лет могут получить кредит только в определенных городах или регионах. Речь идет о городах с населением до 50 тысяч человек, за исключением территорий Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — добавил Суетин.

Четвертым минусом, по словам эксперта, является обязательство приобретать жилье только у застройщика.

Ранее стало известно о массовом отказе россиян от семейной ипотеки — число заявок упало на 22 процента за месяц. Причиной этого специалисты называют ужесточение условий госпрограммы.