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15:14, 6 августа 2024Культура

Раскрыты подробности госпитализации Зака Эфрона при загадочных обстоятельствах

TMZ: Зака Эфрона госпитализировали в Испании из-за неудачного прыжка в бассейн

Фото: Phil McCarten / Reuters

Раскрыты подробности госпитализации американского актера Зака Эфрона в Испании при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет TMZ.

Источники, близкие к ситуации, сообщили, что Эфрон отправился плавать с друзьями рано утром 3 августа. По данным портала, артист неудачно нырнул в воду — во время прыжка он слишком глубоко погрузился в бассейн, в результате чего ударился о дно, и большое количество воды попало ему в легкие. Отмечается, что актер временно потерял сознание, из-за чего в качестве меры предосторожности его доставили в больницу.

В медучреждении Эфрону сделали рентген грудной клетки и спустя несколько часов разрешили отправиться домой.

Ранее актер впервые вышел на связь после экстренной госпитализации в Испании.

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      Варвара Кошечкина
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