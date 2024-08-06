Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в страну НАТО

IEEFA: экспорт сжиженного природного газа из РФ во Францию вырос более чем вдвое

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию увеличились более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го — они достигли уровня примерно в 4,4 миллиарда кубометров. Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на данные Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).

Для сравнения, в январе-июне прошлого года Франция закупила у России в общей сложности более 2 миллиардов кубометров этого вида топлива. Таким образом, показатель, установленный за аналогичный период 2024-го, увеличился примерно на 2,4 миллиарда.

Другими крупнейшими поставщиками СПГ стали Испания и Бельгия. Первая нарастила экспорт на 1 процент, вторая, напротив, сократила поставки на 16 процентов. В Министерстве финансов и экономики Франции связали наращивание импорта российского сжиженного газа в том числе с последствиями ракетных обстрелов танкеров на Ближнем Востоке со стороны йеменских повстанцев-хуситов. В настоящее время доставлять партии через Суэцкий канал стало затруднительно, заключили в ведомстве.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили о росте экспорта российского СПГ в Европу на 9 процентов по итогам января-июня. За этот период времени РФ нарастила поставки этого вила топлива в страны ЕС на 2 миллиарда кубометров. Большая часть импорта (более 85 процентов) пришлась на Бельгию, Францию и Испанию.