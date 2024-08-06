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09:30, 6 августа 2024Забота о себе

Россиян научили самостоятельно избавляться от черных точек

Косметолог Шапранова: избавиться от комедонов помогут пилинги и домашний уход

Фото: freepik

Избавиться от открытых комендонов, имеющих вид черных или сероватых точек на коже, можно с помощью профессиональных пилингов и грамотной коррекции домашнего ухода. О проверенных методах решения этой эстетической проблемы «Ленте.ру» рассказала ведущий тренер-косметолог Центра диагностики кожи компании Geltek Татьяна Шапранова.

Эксперт обратила внимание россиян на то, что причин появления на коже комедонов много. По ее словам, подобная патология может свидетельствовать о нарушениях гормонального фона, скрытых дерматологических проблемах (например, акне) и сбоях в функционировании печени и органов ЖКТ. Усугубить развитие черных точек могут антисанитарные условия труда или жизни, отсутствие надлежащего ухода за кожей, пренебрежение правилами гигиены и прочими причинами, добавила косметолог.

Шапранова подчеркнула, что самостоятельно предотвратить процесс образования комедонов можно, если выяснить причину активности сальных желез и действовать одновременно в разных направлениях. При этом, по ее словам, избежать появления черных точек можно за счет правильного очищения и грамотно подобранного домашнего ухода. Корректирующий домашний уход должен включать полноценное очищение кожи, в том числе и глубокое.

Обычное ежедневное очищение в случае обильного салоотдения может быть дополнено средствами, содержащими кислоты. В вечернее время можно использовать двухфазное очищение при помощи гидрофильного масла и базового геля для умывания. Два-три раза в неделю рекомендуется проводить эксфолиацию кожи. Для этого подойдут энзимная пудра, пилинги-скатки, мягкие поверхностные пилинги

Татьяна Шапрановакосметолог

В то же время косметолог призвала не злоупотреблять эксфолиацией, так как это может нарушить защитные свойства кожи, усугубить проблему излишнего салообразования, травмировать, усилить воспалительный процесс.

Также, по словам Шапрановой, для профилактики появления черных точек, помимо увлажняющих средств, надо использовать поросуживающие тоники с себорегулирующими компонентами и сыворотки, контролирующие интенсивность выработки кожного сала. Она рекомендовала обратить внимание на косметические средства с ниацинамидом и цинком, азелаиновой или салициловой кислотой, ретиноидами или АНА- и BHA-кислотами.

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Тем же, кто любит натуральные средства, косметолог предложила присмотреться к экстрактам календулы, полыни, зеленого чая, экстрактам хвоща и солодки, так как они оказывают себорегулирующий эффект и предотвращают образование комедонов.

Ранее дерматолог, косметолог Кнара Андрян назвала сахар главным врагом кожи. По ее словам, сладкоежки рискуют постареть раньше времени.

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      Наталья Обрядина
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