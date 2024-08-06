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17:14, 6 августа 2024Путешествия

Россияне описали давку в аэропорту Екатеринбурга словами «у детей началась истерика»

Очевидец сообщил, что давка в Кольцово началась из-за похожих на выстрелы звуков

Фото: Эдуард Корниенко / Ura.ru / ТАСС

Очевидцы ночной паники в аэропорту Екатеринбурга сообщили, что она началась из-за звуков, похожих на выстрелы. Их слова приводит телеканал «360».

По данным источника, в Кольцово приземлились сразу четыре рейса из-за границы. Часть зоны таможенного контроля оказалась перекрыта из-за ремонта, поэтому гавань не справилась с наплывом пассажиров.

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«У детей от духоты началась истерика и рвота. У взрослых — приступ паники и клаустрофобия», — описал очевидец. Из-за давки женщина и ребенок упали на эскалаторе, в результате юный пассажир сильно поранил руку.

Свидетели рассказали, что люди просили сотрудников аэропорта остановить эскалатор, но их просьбу не выполнили. «Начали бить по перегородкам из гипсокартона — звуки были похожи на выстрелы. Кто-то крикнул "стреляют", и народ ломанулся через таможенников», — добавил источник канала.

Давка в аэропорту Екатеринбурга произошла в ночь на 6 августа. В результате как минимум два человека получили травмы.

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      Мария Борисова
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