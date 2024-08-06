Россиянин выпрыгнул из окна, убежал от пытающихся его спасти пожарных и попал на видео

В Уфе мужчина выпрыгнул из окна и убежал от пытающихся его спасти пожарных

В Уфе мужчина выпрыгнул из окна и убежал от пытающихся его спасти пожарных. Инцидент попал на видео, ролик публикует Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как россиянин держится руками за карниз с внешней стороны дома, пытается удержаться двумя руками за раму и громко кричит. При этом, по данным канала, в руках у него был нож.

Когда в квартиру зашли сотрудники МЧС и попытались поднять мужчину обратно в жилище, он закричал еще громче и спрыгнул на козырек подъезда. Снять мужчину с козырька попытался еще один спасатель, но тот отмахнулся, спрыгнул на асфальт и убежал с криками о помощи.

Изданию «Подъем» в МЧС сообщили, что мужчина не обращался за помощью к медикам. «Спасателям МЧС России позвонили местные жители многоквартирного дома по улице Шафиева (...) и сообщили, что мужчина висит в окне и кричит, просит о помощи. Спасатели прибыли, мужчина почему-то был с ножом в руках (...) он был в каком-то неадекватном состоянии. Всеми материалами теперь полиция занимается», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Копейске женщина кубарем слетела по пожарной лестнице при эвакуации с высоты шестого этажа и попала на видео. Женщина серьезно не пострадала.