Россиянка расправилась с братом из-за старых обид и попала под суд

В ЯНАО женщина зарезала брата из-за старых обид

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы, расправившейся с 50-летним братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 21 мая в поселке Тазовский женщина выпивала с родственниками. Она вспомнила давнюю обиду на брата, схватила нож и трижды ударила потерпевшего. Он не выжил. Затем фигурантка избавилась от ножа.

Отмечается, что ранее обвиняемую уже судили за расправу над сожителем. Теперь возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Архангельской области следователи завершили расследование дела в отношении 29-летнего местного жителя, который изрезал бывшую жену ножом.