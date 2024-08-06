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07:46, 6 августа 2024Силовые структуры

Россиянку осудят за реабилитацию нацизма

В Приморье будут судить женщину, обвиняемую в реабилитации нацизма

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В Приморье суд рассмотрит дело Марины Железняковой, обвиняемой в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 мая женщина через канал в системе мгновенного обмена сообщениями разместила ложные высказывания о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Против женщины возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Оно уже передано в суд. Россиянке грозит до пяти лет колонии.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Юрия Малева за реабилитацию нацизма.

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      Екатерина Кашурникова
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