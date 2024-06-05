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13:12, 5 июня 2024Силовые структуры

В России вынесли приговор американцу за реабилитацию нацизма

В Петербурге мужчину осудили на 3,5 года за пост с георгиевской лентой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Юрия Малева за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Малев признан виновным в двух эпизодах по части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил ему 1,5 года заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет.

Осужденный признал вину. Отмечается, что его дело рассматривалось в особом порядке.

Юрий Малев имеет гражданство России и США. В мае 2022 года он выложил в интернет изображение тела без признаков жизни с биркой в черно-оранжевых цветах и надписью: «Как правильно носить Георгиевскую ленточку». Картинку увидела 86-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая и обратилась в полицию.

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      Екатерина Кашурникова
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