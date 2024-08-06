Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 6 августа 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка похитила более 30 бордюров во время их установки рабочими

В Магадане пенсионерка похитила 33 бордюра во время их установки рабочими

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Магадане полиция задержала 65-летнюю местную жительницу за кражу 33 бордюров во время их установки рабочими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В отношении пенсионерки следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее женщина уже была судима.

Обвиняемая похитила 33 новых тротуарных и дорожных бордюра. Они лежали около жилого дома на улице Берзина. Ее действия нанесли ущерб, который оценивается в более чем 85 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области полиция при помощи брошенного на улице окурка установила личность женщины, причастной к краже денег из квартиры 84-летнего жителя Сергиева Посада.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      Раскрыта информация об имуществе арестованного экс-главы вещевого управления МО России

      Возможное выступление Пугачевой в России назвали потерей лица

      Мать подозреваемого в убийстве Фарион рассказала о почитании им Бандеры

      Британский пловец-чемпион рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

      Россиянам рассказали о реальных ценах на жилье

      В России объяснили продолжающийся экспорт газа в ЕС

      На Украине заявили о поднятии Западом вопроса снижения возраста мобилизации

      Мировые ЦБ обвинили в панике на фондовых рынках

      Власти сообщили о погибшей и пострадавших при массированном обстреле Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше