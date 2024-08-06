Российская пенсионерка похитила более 30 бордюров во время их установки рабочими

В Магадане пенсионерка похитила 33 бордюра во время их установки рабочими

В Магадане полиция задержала 65-летнюю местную жительницу за кражу 33 бордюров во время их установки рабочими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В отношении пенсионерки следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее женщина уже была судима.

Обвиняемая похитила 33 новых тротуарных и дорожных бордюра. Они лежали около жилого дома на улице Берзина. Ее действия нанесли ущерб, который оценивается в более чем 85 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области полиция при помощи брошенного на улице окурка установила личность женщины, причастной к краже денег из квартиры 84-летнего жителя Сергиева Посада.