У поселка Хасан сняли видео с неизвестным леопардом у границы КНДР

Российские ученые показали новое видео с неизвестным леопардом. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

На этот раз животное заметили у поселка городского типа Хасан, расположенного недалеко от границы с Северной Кореей. В размещенном ролике видно, что леопард затаился в зарослях и наблюдал за людьми.

Сотрудники природного комплекса отметили, что точно не знают, обитают ли в КНДР данные хищники. «Однако у границы, в нацпарке "Земля леопарда", есть стабильно размножающаяся группа этих кошек. В будущем леопарды могут вернуться на Корейский полуостров, где их истребили в прошлом веке», — пояснили авторы поста.

Ранее неизвестного леопарда заметили у автодороги под Уссурийском. Уточнялось, что информация о нем отсутствует в базе зарегистрированных особей нацпарка. По мнению ученых, это молодой самец, который только начал самостоятельную жизнь.