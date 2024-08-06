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14:03, 6 августа 2024Силовые структуры

Российский пенсионер в течение четырех лет совращал подростка

В Ленинградской области пенсионер четыре года совращал подростка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ленинградской области 63-летний местный житель в течение четырех лет совращал 15-летнего подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собеседник телеканала рассказал, что несовершеннолетний живет один в СНТ «Садко». В какой-то момент подросток стал часто ходить в гости к пенсионеру, который не является его родителем или законным представителем. Силовики обратили на это внимание и приехали на дачу к мужчине. Там они и обнаружили школьника, которого сразу же забрали в больницу.

В медицинском учреждении подросток заявил, что с 2020 года пенсионер его совращал. Злоумышленника задержали. Теперь следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении местной жительницы и ее сожителя, развращавших несовершеннолетнюю дочь женщины.

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      Варвара Митина
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