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15:26, 6 августа 2024Бывший СССР

Шойгу назвал количество возможностей Украины обеспечить стабильность

Шойгу заявил, что Украина трижды могла обеспечить свою стабильность

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские власти могли трижды обеспечить стабильность в стране, но, отказавшись в 2022 году от урегулирования ситуации, обманули сами себя. Количество возможностей назвал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне», — сказал он.

Шойгу отметил, что Киев подписал соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса в 2014 году, но не выполнял его. По его словам, на Украине предпочли реализовать госпереворот с целью устранения президента. В результате украинский народ, в том числе жители Крыма, стал отворачиваться от властей страны, добавил секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу заявил, что западная сторона добивается паузы в боевых действиях на Украине, однако Москва не доверяет этому. По его мнению, такой шаг рассматривается лишь для того, чтобы украинская армия смогла перегруппироваться.

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      Кристина Есикова
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