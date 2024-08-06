Шойгу заявил, что Украина трижды могла обеспечить свою стабильность

Украинские власти могли трижды обеспечить стабильность в стране, но, отказавшись в 2022 году от урегулирования ситуации, обманули сами себя. Количество возможностей назвал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне», — сказал он.

Шойгу отметил, что Киев подписал соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса в 2014 году, но не выполнял его. По его словам, на Украине предпочли реализовать госпереворот с целью устранения президента. В результате украинский народ, в том числе жители Крыма, стал отворачиваться от властей страны, добавил секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу заявил, что западная сторона добивается паузы в боевых действиях на Украине, однако Москва не доверяет этому. По его мнению, такой шаг рассматривается лишь для того, чтобы украинская армия смогла перегруппироваться.