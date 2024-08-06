Шойгу заявил о заблуждении Запада в надежде на утрату ВС России инициативы

Шойгу: Запад заблуждается, если надеется на утрату ВС РФ инициативы на Украине

Запад заблуждается, что может втянуть Россию в переговорный процесс в надежде на утрату Вооруженными силами (ВС) РФ инициативы на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Если западники думают, что им удастся затянуть Россию в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы на поле боя, то здесь они глубоко заблуждаются», — сказал он.

Шойгу также подчеркнул, что европейские политики всячески препятствуют достижению реального прогресса урегулирования конфликта на Украине.

Секретарь Совбеза также отметил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин. По мнению Шойгу, рассуждать о таких форматах, как Женевская конференция по Украине и «формула Владимира Зеленского», бессмысленно, так как переговоры без России выглядят непонятно.