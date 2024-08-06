Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 6 августа 2024Силовые структуры

Силовики провели следственные действия в Минстрое Чувашии

Силовики проводят выемку документов в Минстрое Чувашии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой России.

В рамках следственных действий силовиками была проведена выемка документов. Глава чувашского Минстроя Михаил Коледа вызван к следователям для дачи показаний, уточняет агентство. Другие подробности не раскрываются.

Ранее сотрудники силовых структур провели выемку документов и в Дагестанском бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке в Махачкале.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об отступлении попытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в интернете

      Стала известна дата премьеры новой версии «Мастера и Маргариты»

      В российском лесу впервые нашли необычные грибы

      Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области

      В московском магазине посетительница напала на сотрудников с ножом

      Назван способ помешать росту цен в России из-за подорожания дизельного топлива

      Врач указал на простой способ увеличить продолжительности жизни

      СПБ Биржа запустит утренние торги российскими акциями

      Хезболла пообещала ответить Израилю за удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше