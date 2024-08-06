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16:12, 6 августа 2024Бывший СССР

Смелость президента Грузии в вопросе помилования Саакашвили оценили

Эксперт Капанадзе: президент Грузии не осмелится помиловать Саакашвили
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не осмелится помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили до выборов в парламент, которые пройдут в октябре 2024 года. Ее смелость в этом вопросе оценил политолог, эксперт в области грузино-российских отношений Васо Капанадзе, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что Зурабишвили не осмелится помиловать Саакашвили, как минимум до [парламентских] выборов», — сказал он. Капанадзе отметил, что лидер Грузии может помиловать бывшего президента после выборов. По его словам, это также зависит и от их результатов.

Эксперт добавил, что Зурабишвили не решится помиловать политика до выборов, так как боится реакции народа Грузии. Как он утверждает, такое решение может негативно сказаться на политическом рейтинге президента. Если победят оппозиционные силы, то она помилует Саакашвили, считает Капанадзе.

6 августа спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил о желании президента Грузии помиловать политика. Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря Саакашвили и партии «Единое национальное движение», заявлял он.

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      Кристина Есикова
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