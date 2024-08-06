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19:31, 6 августа 2024Культура

Стала известна дата премьеры новой версии «Мастера и Маргариты»

Театр на Малой Ордынке представит новое прочтение романа «Мастер и Маргарита»

Фото: Telegram-канал Герасимов Евгений Владимирович

Театр на Малой Ордынке представит новое прочтение культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом в Telegram-канале сообщил художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

Премьера спектакля состоится 13 сентября. По словам худрука, постановка, получившая название «Мастер и Маргарита. История любви», представит зрителям совершенно новую версию знакомого сюжета.

«Это будет новое прочтение великого романа Булгакова, который до сих пор остается дискуссионным и неоднозначным. Постановка такого спектакля — это "задача со звездочкой". Но я уверен, что зрителю понравится наш взгляд на классику», — сообщил Герасимов.

Ранее сообщалось, что Герасимов назначен художественным руководителем Московского академического театра сатиры. При этом аналогичную должность в Театре на Малой Ордынке он также сохранил.

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      Андрей Шеньшаков
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