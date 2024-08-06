Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютировал как театральный режиссер

Сын Умы Турман и Итана Хоука Левон представил свою первую театральную постановку

Сын голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука Левон Хоук дебютировал в качестве театрального режиссера. Об этом пишет Page Six.

22-летний Хоук представил свою первую театральную постановку под названием «День кино». Сын артистов также выступил автором сценария.

Отмечается, что проект является первым полноформатным спектаклем театральной компании Quick & Dirty, которая была основана художественным руководителем Бутом Макгоуэном в прошлом году. Постановку будут показывать в Coffey Street Studios в Ред-Хуке, Бруклин, с 20 сентября по 6 октября.

Ранее стало известно, что сына актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль. Сообщалось, что молодой человек пренебрег техникой безопасности и не надел шлем во время движения.