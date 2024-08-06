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09:49, 6 августа 2024Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ВСУ больных эпилепсией

Украинский военнопленный Хавтура сообщил о мобилизации в ВСУ больных эпилепсией

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК аналог военкомата) мобилизуют на фронт больных эпилепсией. Об этом сообщил военнопленный стрелок-санитар 144-й отдельной стрелковой бригады Вооруженных сил республики (ВСУ) Николай Хавтура, передает ТАСС.

По его словам, в ТЦК выбросили его «белый билет» (военный билет, свидетельствующий об освобождении от службы в армии по состоянию здоровья — прим. «Ленты.ру»), заявив, что он годен к службе. «Я ограниченно годный. Перед этим два раза в больнице лежал. Мне два раза отсрочку давали. Они мне сказали: "Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдешь служить. Эпилептиков тоже берут"» , — рассказал Хавтура.

Пленный усомнился в том, что у украинской армии есть шансы на победу. «Во-первых, людей нет, некому просто воевать. Если мужиков уже берут под 60 лет. Гребут всех подряд. Инвалидов третьей группы берут. Потому что некому. Во-вторых, никто не хочет воевать», — заявил он.

Ранее пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Спицкий рассказывал, что на участке фронта в районе Торецка оборону удерживает подразделение, состоящее в основном из пенсионеров и инвалидов.

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      Алевтина Запольская
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