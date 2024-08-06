Среда обитания
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10:40, 6 августа 2024Среда обитания

Уровень тревожности россиян оценили

Врач Варданян: число пациентов с тревожностью значительно выросло

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

За последнее время число россиян с тревожностью на приемах у врачей значительно выросло. О неспокойном состоянии жителей страны рассказал терапевт Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян, передает «Газета.Ru».

Врачи связывают рост количества таких пациентов с пандемией COVID-19, из-за которой люди начали больше переживать за свое здоровье. Вторая причина — появление доступной информации о различных заболеваниях, которая не всегда корректна. Самостоятельные поиски диагноза в интернете провоцируют у россиян страх и создают вопросы.

Многих пациентов также пугают конкретные медицинские процедуры. Это может быть гастро- или колоноскопия. Современная медицина предлагает проводить такие процедуры под наркозом, однако некоторые боятся на него соглашаться из-за риска тошноты, головокружения и рвоты после пробуждения.

Варданян предупредил, что в случае со здоровьем нельзя позволять страху брать верх. «Худшее, что может сделать человек, который боится "страшных диагнозов" или неприятных процедур — игнорировать проблемы со здоровьем и не получать необходимого лечения», — заключил он.

Ранее психиатр Алексей Вилков рассказал, как бороться с тревожностью. По его словам, стать спокойнее помогут ходьба и занятия спортом.

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      Александра Качан
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