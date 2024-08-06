В России объяснили продолжающийся экспорт газа в ЕС

Закупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам способствует наполнению бюджета страны, рассказал член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил продолжающийся экспорт российского топлива в Евросоюз (ЕС).
«Во-первых, мы выполняем контрактные обязательства. Во-вторых, за поставки газа идет оплата по мировым ценам. Это способствует наполнению бюджета для того, чтобы решать все проблемы: экономические, социальные и оборонные, которые есть на сегодняшний момент», — заявил Завальный.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что по итогам января-июля 2024 года поставки российского газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 40,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,26 миллиарда кубометров.
Отмечается, что в июле экспорт газа из РФ в страны Евросоюза вырос на 29 процентов в сравнении с июньским показателем.