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15:01, 6 августа 2024Экономика

В России объяснили продолжающийся экспорт газа в ЕС

Депутат Завальный: закупка ЕС газа из России способствует наполнению бюджета РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Закупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам способствует наполнению бюджета страны, рассказал член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил продолжающийся экспорт российского топлива в Евросоюз (ЕС).

«Во-первых, мы выполняем контрактные обязательства. Во-вторых, за поставки газа идет оплата по мировым ценам. Это способствует наполнению бюджета для того, чтобы решать все проблемы: экономические, социальные и оборонные, которые есть на сегодняшний момент», — заявил Завальный.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что по итогам января-июля 2024 года поставки российского газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 40,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,26 миллиарда кубометров.

Отмечается, что в июле экспорт газа из РФ в страны Евросоюза вырос на 29 процентов в сравнении с июньским показателем.

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