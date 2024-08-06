В России объяснили продолжающийся экспорт газа в ЕС

Депутат Завальный: закупка ЕС газа из России способствует наполнению бюджета РФ

Закупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам способствует наполнению бюджета страны, рассказал член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил продолжающийся экспорт российского топлива в Евросоюз (ЕС).

«Во-первых, мы выполняем контрактные обязательства. Во-вторых, за поставки газа идет оплата по мировым ценам. Это способствует наполнению бюджета для того, чтобы решать все проблемы: экономические, социальные и оборонные, которые есть на сегодняшний момент», — заявил Завальный.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что по итогам января-июля 2024 года поставки российского газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 40,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,26 миллиарда кубометров.

Отмечается, что в июле экспорт газа из РФ в страны Евросоюза вырос на 29 процентов в сравнении с июньским показателем.

