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07:27, 6 августа 2024Экономика

Поставки трубопроводного газа из России в Европу взлетели

ENTSOG: поставки газа из России в ЕС по «Турецкому потоку» выросли на 40,5 %

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам января-июля 2024 года поставки российского газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 40,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,26 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Трубопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, их проектная мощность составляет 15,75 миллиарда кубометров в год. В июле экспорт газа из РФ в страны Евросоюза (ЕС) по этому маршруту выросли на 29 процентов в сравнении с июньским показателем. В годовом выражении прирост составил 9 процентов.

Среднесуточные объемы экспорта российского топлива по «Турецкому потоку» во втором летнем месяце оказались на уровне в 48,9 миллиона кубометров при суточной проектной мощности около 43,2 миллиона. Больше этот показатель был только в августе 2023 года. Тогда «Газпром» поставлял в день в среднем 49,4 миллиона.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на отчет Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщило о росте поставок российского трубопроводного газа в Европу на 24 процента по итогам первой половины 2024 года. В свою очередь, согласно данным ENTSOG, за этот период времени экспорт данного вида топлива из РФ в ЕС вырос на 27 процентов и достиг уровня 15,4 миллиарда кубометров.

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