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22:43, 6 августа 2024Экономика

В Крыму восстановили движение поездов

Крючков: движение поездов на участке Джанкой — Симферополь восстановили

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Движение поездов на участке железной дороги ДжанкойСимферополь в Крыму восстановили спустя почти четыре часа после введения ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на местное министерство транспорта.

Кроме того, ограничения на движение транспортных средств сняты на участке автомобильной дороги Симферополь — Армянск.

Компания-перевозчик «Грандсервисэкспресс» также сообщила о возобновлении движения своих поездов.

Ранее в Крыму приостановили железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой. В связи с этим произошла задержка пяти пассажирских поездов.

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      Марина Совина
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