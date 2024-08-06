В Крыму восстановили движение поездов

Крючков: движение поездов на участке Джанкой — Симферополь восстановили

Движение поездов на участке железной дороги Джанкой — Симферополь в Крыму восстановили спустя почти четыре часа после введения ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на местное министерство транспорта.

Кроме того, ограничения на движение транспортных средств сняты на участке автомобильной дороги Симферополь — Армянск.

Компания-перевозчик «Грандсервисэкспресс» также сообщила о возобновлении движения своих поездов.

Ранее в Крыму приостановили железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой. В связи с этим произошла задержка пяти пассажирских поездов.