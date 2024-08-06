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18:31, 6 августа 2024Силовые структуры

В Москве домогавшегося пассажирки таксиста арестовали на десять суток

В Москве арестовали таксиста, домогавшегося пассажирки и снимавшего это на видео

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Кунцевский районный суд Москвы арестовал на десять суток таксиста Хаджимурада Абдахова, который домогался пассажирки и снимал происходящее на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На Абдахова составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. По данным суда, он отказался выполнять законное требование полицейского проследовать в отдел МВД, так что силовикам пришлось доставить его туда принудительно.

Ранее стало известно, что таксист из Дагестана просил клиенток оголиться в счет оплаты проезда. Было возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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