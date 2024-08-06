РИА Новости: Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая беженцам ВНЖ

Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая беженцам вид на жительство в стране. О новом способе заманивать наемников в зону боевых действий РИА Новости рассказали в пророссийском подполье Херсона.

«Польша упрощает процедуру получения вида на жительства для беженцев с Украины при условии заключения ими контракта с добровольческим националистическим батальоном "Украинский легион"», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что целью данного подразделения является ведение боевых действий против России.

Подпольщик рассказал, что проживающие на территории Украины граждане призывают своих родственников, находящихся в Европе, не подписывать какие бы то ни было контракты с добровольческими воинскими формированиями.

Ранее посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что Киев планирует распространить на другие страны опыт формирования в Польше легиона из украинцев. По его мнению, реализация подобного проекта имеет все шансы на успех.