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04:13, 6 августа 2024Бывший СССР

В Польше придумали новый способ заманивать наемников на Украину

РИА Новости: Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая беженцам ВНЖ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая беженцам вид на жительство в стране. О новом способе заманивать наемников в зону боевых действий РИА Новости рассказали в пророссийском подполье Херсона.

«Польша упрощает процедуру получения вида на жительства для беженцев с Украины при условии заключения ими контракта с добровольческим националистическим батальоном "Украинский легион"», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что целью данного подразделения является ведение боевых действий против России.

Подпольщик рассказал, что проживающие на территории Украины граждане призывают своих родственников, находящихся в Европе, не подписывать какие бы то ни было контракты с добровольческими воинскими формированиями.

Ранее посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что Киев планирует распространить на другие страны опыт формирования в Польше легиона из украинцев. По его мнению, реализация подобного проекта имеет все шансы на успех.

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      Маргарита Пименова
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