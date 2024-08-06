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15:12, 6 августа 2024Экономика

В России неожиданно подорожал попкорн

«Чек Индекс»: средняя цена попкорна в российских кинотеатрах выросла на 13 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

За год средняя цена попкорна в российских кинотеатрах выросла до 331 рубля (плюс 13 процентов). Об этом со ссылкой на «Чек Индекс» сообщает НСН.

Представители крупных сетей объясняют рост цен инфляцией и неожиданным подорожанием ингредиентов. Так, например, французское сырье сейчас самое дорогое на рынке, поэтому большинство кинотеатров перешли на отечественные составляющие.

Однако в Зерновом союзе считают, что увеличение ценника не связано со стоимостью кукурузы. По словам главы организации Аркадия Злочевского, страна производит достаточные объемы и закрывает собственные потребности.

«Весь прошлый сезон цены на кукурузу оставались низкими после падения в позапрошлом сезоне. Поэтому говорить о том, что цена на кукурузу выросла, что привело к росту цен на попкорн, будет как минимум не очень объективно. Это вранье. Можно опираться на стоимость энергетики — того, что реально подорожало. Но никак не на стоимость кукурузы. По поводу подорожания попкорна — это вопрос не к нам, а к кинотеатрам. Там спрос, зарплаты — все влияет», — отметил он.

О возможном подорожании лакомства предупреждали еще прошлой осенью. Так, представители отрасли заявили, что из-за увеличения стоимости дизеля и запчастей для сельхозтехники, закупаемых по новому курсу доллара, стоимость попкорна изменится и в кинотеатрах, и в обычных торговых точках. В октябре, один из производителей говорил, что стандартный 23-килограммовый мешок зерна теперь будет стоить около трех тысяч рублей, а если запастись им оптом от 20 тонн — две тысячи. Ранее они стоили 2,5 и 1,65 тысячи рублей соответственно.

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      Вячеслав Агапов
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