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11:59, 6 августа 2024Силовые структуры

В России осудили мужчину за участие в украинском нацбатальоне

Суд в Херсонской области дал 3,5 года члену украинского нацбатальона

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Генический районный суд в Херсонской области огласил приговор в отношении 50-летнего мужчины, который добровольно вступил в состав террористического и запрещенного в России вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» почти десять лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Мужчину признали виновным и приговорили к 3,5 года лишения свободы. Первый год он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установили в суде, осужденный с 2015 года являлся участником нацбатальона, дислоцировавшегося на территории Украины. По данным ФСБ, целями этого формирования, помимо прочих, является нарушение целостности России и борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.

Ранее тот же суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима другого террористического и запрещенного в России вооруженного формирования.

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      Олеся Мицкевич
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