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17:38, 6 августа 2024Экономика

В России подешевела одна категория автомобилей

«Авто.ру»: новые автомобили в России подешевели на 1 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Средняя цена нового автомобиля в России по итогам июля снизилась до 3,57 миллиона рублей, или на один процент, если сравнивать с первым месяцем лета. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Оценка».

Год назад этот показатель был выше на шесть процентов и достигал 3,8 миллиона рублей. Сильнее всего средняя цена опустилась в Брянской области — минус 23 процента. Кроме того, в Карелии она упала на 21 процент, а в Калужской области — на 15 процентов.

Что касается машин с пробегом, то на этом рынке машины в возрасте до 15 лет стоят 2,1 миллиона рублей. Это на 10 процентов больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что в июле продажи новых легковых автомобилей увеличились больше чем на 40 процентов в годовом выражении. Эксперты объясняют это тем, что потребитель боится дальнейшего роста цен. Некоторые относятся к покупке машины как к инвестиции.

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      Кирилл Луцюк
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