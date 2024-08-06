В России вырос средний долг по просроченным кредиткам

ID Collect: средний долг по просроченным кредиткам в РФ превысил 100 тыс. рублей

По итогам первой половины 2024 года средний долг по просроченным кредитным картам в России впервые за последние несколько лет превысил отметку в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect.

В ходе исследования эксперты проанализировали более 50 тысяч подобных кейсов по розничным банковским кредитам с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Речь идет о средней задолженности по кредиткам, которые были переуступлены на взыскание в рамках договора цессии третьему лицу.

Эксперты отмечают, что этот показатель стабильно растет с июня 2022 года. С тех пор средний долг по кредиткам вырос на 20,2 процента. За последний календарный год (с июня 2023-го) показатель увеличился на 7,4 процента, а с января 2024-го — на 1 процент. В компании пояснили, что находящиеся в работе у взыскателей розничные банковские ссуды были выданы в 2021-2022 годах и раньше.

Глава департамента аналитики и рисков сервиса Андрей Савгуров спрогнозировал продолжение роста среднего долга по всем видам розничных кредитных продуктов в среднесрочной перспективе. Это обусловлено тем, что в конце 2022-го и в 2023 году банки смягчали требования к заемщикам на фоне постепенной стабилизации макроэкономической ситуации.

Ранее в Центробанке сообщили о резком росте спроса россиян на реструктуризацию кредитов. В первой половине 2024 года российские финансовые организации получили в общей сложности 1,67 миллиона подобных заявок от клиентов. В частности, 180,9 тысячи заемщиков попросили предоставить им кредитные каникулы, 8,6 тысячи — ипотечные, а 1,48 миллиона обратились за изменением условий кредитных договоров по собственным программам банков.