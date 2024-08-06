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17:15, 6 августа 2024Силовые структуры

В СК заявили об увеличении числа направленных в суд коррупционных дел

Глава СК Бастрыкин: число направленных в суды РФ дел о взятках выросло на 14 %

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

За первое полугодие 2024 года следователи направили в суды на 14 процентов больше уголовных дел о коррупции, чем за те же шесть месяцев прошлого года. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности, передает пресс-служба ведомства.

По его данным, за год число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, выросло, а среди всех направленных в суды материалов преобладают дела о взятках. При этом общее число фигурантов дел составляет почти семь тысяч человек.

В рамках того же заседания глава СК сообщил о выявлении 88 взяточников в сфере оборонно-промышленного комплекса. Бастрыкин указал на необходимость жестко пресекать хищения и нецелевое расходование бюджетных средств в этой сфере.

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      Олеся Мицкевич
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