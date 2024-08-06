Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 6 августа 2024Мир

В США назвали последний оставшийся шаг НАТО по Украине

Американский политолог Слебода: НАТО осталась прямая интервенция на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантическому альянсу осталось прибегнуть только к прямой интервенции, чтобы попытаться изменить ситуацию на Украине. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Единственное, что остается, — это прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении», — заявил он.

По мнению политолога, у России есть политическая воля, что неизбежно приведет к завершению конфликта в пользу Москвы. При этом в ряде западных стран царит «политический хаос».

Ранее бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что власти США развязали боевые действия на Украине, а затем предали ее и стали использовать Киев в своих политических целях. Он подчеркнул, что это является причиной больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      В России высказались об отмене системы «все включено» в Турции

      Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

      Стало известно о сложностях при эвакуации Федора Конюхова со льдины у Северного полюса

      Россиянам назвали несколько полезных для укрепления спины видов спорта

      Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы

      Экс-ведущий культового телешоу рассказал о жизни после изуродовавшего его лицо ДТП

      На Западе заявили об обрушении российскими войсками обороны ВСУ в Торецке

      Брук Шилдс продаст джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за миллионы рублей

      Обвиняемому в коррупции офицеру Минобороны России отказали в отправке на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше