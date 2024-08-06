В США раскрыли состояние ядерного арсенала страны

NI: ядерный арсенал США сильно устарел

Ядерный арсенал США сильно устарел и нуждается в обновлении. Об этом сообщил аналитик Центра национальной безопасности Эллисон Роберт Питерс в статье для издания National Interest.

По его словам, нынешнее состояние ядерного арсенала настолько плохое, что уже не вызывает страх у врагов. В то же время Россия и Китай, в отличие от США, не только сохранили свое технологическое преимущество, но и укрепили его, добавляет аналитик.

Ранее стало известно, что Пентагон в 2023 году получил более 200 ядерных боеприпасов. Отмечается, что это самая крупная поставка за год со времен холодной войны.