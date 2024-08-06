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06:59, 6 августа 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли состояние ядерного арсенала страны

NI: ядерный арсенал США сильно устарел

Фото: U.S. Space Force / Globallookpress.com

Ядерный арсенал США сильно устарел и нуждается в обновлении. Об этом сообщил аналитик Центра национальной безопасности Эллисон Роберт Питерс в статье для издания National Interest.

По его словам, нынешнее состояние ядерного арсенала настолько плохое, что уже не вызывает страх у врагов. В то же время Россия и Китай, в отличие от США, не только сохранили свое технологическое преимущество, но и укрепили его, добавляет аналитик.

Ранее стало известно, что Пентагон в 2023 году получил более 200 ядерных боеприпасов. Отмечается, что это самая крупная поставка за год со времен холодной войны.

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      Марина Совина
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