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20:55, 6 августа 2024Мир

В ЦАХАЛ рассказали о последнем пропавшем без вести при атаке ХАМАС

ЦАХАЛ: последний числившийся без вести пропавшим погиб при атаке ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Последний числившийся без вести пропавшим человек погиб в ходе нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Бильха Инон была последним человеком, объявленным пропавшим без вести с 7 октября. Экспертная комиссия Министерства здравоохранения на основании доказательств постановила, что женщина была убита», — сообщается в заявлении.

ЦАХАЛ также выразил соболезнования семье погибшей и всей общине Нетив-ха-Асара, где произошло нападение.

Ранее израильские вооруженные силы сообщили об уничтожении министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зери.

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      Дарья Устьянцева
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