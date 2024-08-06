В ЦАХАЛ рассказали о последнем пропавшем без вести при атаке ХАМАС

ЦАХАЛ: последний числившийся без вести пропавшим погиб при атаке ХАМАС

Последний числившийся без вести пропавшим человек погиб в ходе нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Бильха Инон была последним человеком, объявленным пропавшим без вести с 7 октября. Экспертная комиссия Министерства здравоохранения на основании доказательств постановила, что женщина была убита», — сообщается в заявлении.

ЦАХАЛ также выразил соболезнования семье погибшей и всей общине Нетив-ха-Асара, где произошло нападение.

Ранее израильские вооруженные силы сообщили об уничтожении министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зери.