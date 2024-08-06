В украинском регионе грузовик наехал на рухнувший мост

На трассе Киев — Одесса в Черкасской области грузовик наехал на рухнувший мост

На трассе Киев — Одесса в Черкасской области Украины грузовик наехал на рухнувший пешеходный мост. Об этом сообщает местное издание «Украинская правда».

Мост обвалился на проезжую часть, из-за чего движение транспорта в направлении Киева было временно перекрыто. На месте работают полицейские, которые обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на российской федеральной трассе А-333 в Бурятии обрушился мост. Уточнялось, что участок трассы был поврежден из-за частичного подмыва подходов к мосту.