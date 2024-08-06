Вербовщик ВСУ уговаривал россиян вступить в террористический легион и попался силовикам

Силовики задержали бариста за уговоры россиян вступить в легион «Свобода России»

Сотрудники силовых структур задержали вербовщика Вооруженных сил Украины (ВСУ), который уговаривал россиян вступить в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летний мужчина работал бариста в кафе «У мангала». В каком именно городе его задержали, не уточняется.

Как пишет Shot, в 2023 году бариста под иностранным ником и на украинском языке высказывал угрозы в адрес российских правоохранителей в чате запрещенной в России организации. Он же пытался убедить двух людей перейти на сторону ВСУ, однако те не поддались на его уговоры и решили обратиться в полицию.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 280.1 («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали попытку террористической атаки со стороны ВСУ на государственный промышленный объект в Донецкой народной республике.