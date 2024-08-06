Власти Британии решили изучить роль других стран в разжигании протестов

Euractiv: власти Британии изучают роль других государств в разжигании протестов

Правительство Великобритании изучает роль других государств в распространении дезинформации в интернете, которая могла бы способствовать разжиганию протестов в стране. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что британские власти предупредили об этом компании, которые связаны с социальными сетями, а также подчеркнули необходимость «принятия дополнительных мер для пресечения» распространения такой информации.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей. Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. В социальных сетях появились фейки о том, что преступник был мусульманином. Данный слух был опровергнут — нападавшим оказался Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе у родителей из христианской Руанды. Однако информация спровоцировала протесты против наплыва мигрантов.