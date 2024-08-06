Вступившего в ВСУ крымчанина заочно осудили на 18 лет за госизмену

В Крыму суд вынес заочный приговор о госизмене воюющему за Украину мужчине

В Крыму суд заочно вынес приговор местному жителю, который воюет за Украину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным в государственной измене, он осужден на 18 лет лишения свободы. В настоящее время крымчанин находится в международном розыске.



Суд установил, что в феврале 2022 года он прошел обучение военному делу, вступил в специальное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил военную форму и огнестрельное оружие. Его отправили воевать против Российской армии.

1 августа сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице‑президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен в реестр иноагентов), который обвиняется по статье 275 («Государственная измена») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.