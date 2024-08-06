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06:18, 6 августа 2024Бывший СССР

ВСУ пытались помешать российским бойцам выводить пленных под Купянском

Командир Жук: ВСУ пытаются ликвидировать взятых в плен под Купянском бойцов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались помешать российским военнослужащим выводить пленных из села Песчаное под Купянском. Об этом сообщил командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук, его слова приводит РИА Новости.

«Ребята выводили пленного на пригорок, и чтобы он не рассказал никакую информацию, его "снял" их же снайпер с одного патрона», — заявил военный.

Российский боец с позывным Малыш добавил, что это — не единичный случай. По его словам, военные ВСУ чаще всего применяют дроны и артиллерию для ликвидации сдавшихся в плен солдат. «Которых мы в плен взяли, они своих любят добивать, чтобы информация никакая не прошла», — объяснил он.

Ранее беженец Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк Донецкой народной республики (ДНР), рассказал о воровстве солдат ВСУ. Он утверждает, что украинские военнослужащие проникали в дома местных жителей, уехавших из поселка, и забирали оставленные ими вещи.

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      Маргарита Пименова
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