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21:02, 6 августа 2024Из жизни

В лесу нашли прикованную к дереву американку

Оставленная в индийских джунглях американка сама приковала себя к дереву

Фото: Reuters

Американка, обвинившая мужа в том, что он приковал ее к дереву в Индии, оказалась психически больной. Об этом пишет NDTV.

50-летнюю гражданку США Ладиту Кайи Кумар 27 июля нашел пастух. Истощенная и обезвоженная женщина была прикована к дереву в джунглях примерно в 500 километрах от города Мумбаи. Сотрудники экстренных служб освободили Кумар и госпитализировали ее. Из-за истощения и шока она не могла говорить, но врачи нашли у нее американский паспорт с просроченной индийской визой и другими документами. В вещах Кумар также нашли записку, в которой она обвиняла в произошедшем мужа, якобы оставившего ее в лесу на 40 дней.

Полиция начала поиски мужа Кумар, чтобы предъявить ему обвинения в покушении на жизнь женщины. Однако вскоре Кумар поменяла показания. Она рассказала, что сама принесла в лес три замка и железные цепи и использовала один из замков, чтобы приковать себя к дереву. Правоохранители позже обнаружили пару ключей от замка в нескольких метрах от места, где ее нашли.

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Пока неясно, сколько дней Кумар провела в лесу. Предположительно причиной странного поведения стал психиатрический диагноз. Ранее СМИ сообщали, что в вещах Кумар нашли психотропные препараты и рецепты на них. Врачи предположили, что женщина могла обвинить мужа в жестокости из-за галлюцинаций, которые периодически испытывает.

Никто из родных Кумар не связывался с индийскими властями из-за ее исчезновения. Пока полицейские смогли найти только контакты ее матери, живущей в США. Никаких подтверждений того, что Кумар замужем, нет. В настоящий момент она остается в больнице под присмотром психиатров.

Ранее сообщалось, что пропавшую девушку из Индии нашли в пещере спустя несколько месяцев после исчезновения. Она вела себя как змея: ползала по земле и быстро шевелила языком, высовывая его изо рта.

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      Антонина Черташ
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