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14:51, 7 августа 2024Ценности

45-летняя Кэти Холмс без макияжа попала в объектив папарацци

Фото: The Image Direct / Legion-Media

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс без макияжа попала в объектив папарацци. Соответствующие фото приводит издание Daily Mail.

45-летняя знаменитость была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Так, уличные фотографы запечатлели звезду «Темного рыцаря» в белом свитшоте, зеленых спортивных штанах, черно-белых высоких носках и серых кроссовках. Кроме того, она надела солнцезащитные очки и взяла с собой кожаную коричневую сумку.

На размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует декоративная косметика, а волосы уложены в высокий небрежный пучок.

В июле пользователи сети заподозрили Холмс в блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. На опубликованных папарацци снимках было видно, что под глазами артистки присутствовали синяки.

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      Мария Винар
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