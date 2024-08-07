Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:24, 7 августа 2024Забота о себе

91-летняя звезда «Бэтмена» раскрыл секрет долголетия

Английский актер Майкл Кейн назвал оптимизм секретом долголетия

Фото: Grant Pollard / Invision / AP

Английский актер Майкл Кейн выпустил новую книгу воспоминаний «Не оглядывайся назад, а то споткнешься: мой путеводитель по жизни», в которой среди прочего раскрыл свой секрет долголетия. Его слова приводит издание People.

По словам 91-летней звезды «Бэтмена», фанаты, друзья и коллеги регулярно спрашивают его, как он находит силы жить и сниматься. Кейн намекнул, что не собирается отдыхать. «Они также хотят знать, что мной движет, что заставляет меня вставать утром в свои 90 лет, и выйду ли я когда-нибудь на пенсию. Ответ на последний вопрос — "Нет!"», — добавил он.

Актер назвал своим главным секретом долголетия оптимизм. «Я видел, как выросло новое поколение, в том числе мои собственные внуки, столкнувшиеся со всеми вызовами и проблемами мира. Надеюсь, они поймут, что важно быть оптимистом, тогда можно вышибить любые чертовы двери», — признался Кейн.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023

Ранее чувствующая себя на 35 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет молодости. По словам британки, она поддерживает самочувствие тем, что ежедневно употребляет различные добавки для поддержания здоровья, включая витамин D, B12, омега-3, кальций и коллаген для суставов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов. Кто еще замешан в афере с сухпайками?

      Мужчина выиграл в лотерею 17 миллионов рублей благодаря печенью с предсказанием

      Танк из зоны СВО перешел под управление российской семьи

      Экосистема Байкала оказалась под угрозой

      Политолог объяснил выбор нового главы политбюро ХАМАС

      В Хмельницкой области сообщили о повреждении предприятия

      Незаконный арсенал и деньги в банках жителя Запорожской области попали на видео

      Волочкова объяснила свою поддержку Пугачевой

      ВС России ударом по базе ВСУ в Николаевской области уничтожили 200 человек

      Подсчитана стоимость набора товаров для школы в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше