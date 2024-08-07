91-летняя звезда «Бэтмена» раскрыл секрет долголетия

Английский актер Майкл Кейн назвал оптимизм секретом долголетия

Английский актер Майкл Кейн выпустил новую книгу воспоминаний «Не оглядывайся назад, а то споткнешься: мой путеводитель по жизни», в которой среди прочего раскрыл свой секрет долголетия. Его слова приводит издание People.

По словам 91-летней звезды «Бэтмена», фанаты, друзья и коллеги регулярно спрашивают его, как он находит силы жить и сниматься. Кейн намекнул, что не собирается отдыхать. «Они также хотят знать, что мной движет, что заставляет меня вставать утром в свои 90 лет, и выйду ли я когда-нибудь на пенсию. Ответ на последний вопрос — "Нет!"», — добавил он.

Актер назвал своим главным секретом долголетия оптимизм. «Я видел, как выросло новое поколение, в том числе мои собственные внуки, столкнувшиеся со всеми вызовами и проблемами мира. Надеюсь, они поймут, что важно быть оптимистом, тогда можно вышибить любые чертовы двери», — признался Кейн.

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