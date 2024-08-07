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13:33, 7 августа 2024Россия

Армия России поразила украинский НПЗ

Российские войска нанесли удар по украинскому НПЗ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

НПЗ снабжал топливом украинские войска, пояснили в военном ведомстве.

Кроме того, российскими военнослужащими был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, добавили в министерстве. Сведений о возможных потерях не приводится.

Ранее Минобороны отчиталось о ходе боев на границе Курской области, где во вторник, 6 августа, противник предпринял попытку прорыва вглубь российской территории. Там отметили, что противник был остановлен, а по его резервам в Сумской области нанесен удар.

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      Алан Босиков
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