Армия России поразила украинский НПЗ

Российские войска нанесли удар по украинскому НПЗ

Армия России нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

НПЗ снабжал топливом украинские войска, пояснили в военном ведомстве.

Кроме того, российскими военнослужащими был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, добавили в министерстве. Сведений о возможных потерях не приводится.

Ранее Минобороны отчиталось о ходе боев на границе Курской области, где во вторник, 6 августа, противник предпринял попытку прорыва вглубь российской территории. Там отметили, что противник был остановлен, а по его резервам в Сумской области нанесен удар.

