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12:14, 7 августа 2024Силовые структуры

Бегавшего с топором за подростками россиянина задержали

В Москве полиция задержала мужчину, который бегал с топором за подростками

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала мужчину, который бегал с топором за подростками. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Вечером 6 августа в полицию сообщили, что мужчина с напоминающим топор предметом бегает за подростками по детской площадке в районе Выхино-Жулебино. Силовики выехали на вызов, задержали агрессора и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Ранее в деревне Порошкино Всеволжского района Ленинградской области мигрант с топором попытался вломиться в дом с ребенком, угрожая ему расправой.

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      Варвара Митина
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