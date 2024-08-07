Бегавшего с топором за подростками россиянина задержали

В Москве полиция задержала мужчину, который бегал с топором за подростками

В Москве полиция задержала мужчину, который бегал с топором за подростками. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Вечером 6 августа в полицию сообщили, что мужчина с напоминающим топор предметом бегает за подростками по детской площадке в районе Выхино-Жулебино. Силовики выехали на вызов, задержали агрессора и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Ранее в деревне Порошкино Всеволжского района Ленинградской области мигрант с топором попытался вломиться в дом с ребенком, угрожая ему расправой.