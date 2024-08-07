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15:06, 7 августа 2024Россия

Боец СВО обратился с передовой к родителям «тех, кто должен прийти на смену»

Боец из Татарстана попросил отнять у детей квадроциклы и отправить их на СВО

Кадр: Telegram-канал «Жесть Казани»

Участник специальной военной операции (СВО) из Татарстана обратился к родителям «тех, кто должен прийти нам на смену» — так он назвал детей жителей региона. Записанный на передовой видеоролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах мужчина в маске и военной форме рассказал о просмотре видео с ездящими на большой скорости на квадроциклах и питбайках подростках. Боец отметил опасность этого вида транспорта для детей. В то же время, мототехника нужна на СВО, подчеркнул он.

«Лучше помогите фронту. Ведь мы — тоже чьи-то дети», — сказал солдат.

Ранее другие участники спецоперации записали видеообращение к мигрантам. В нем они призвали иностранцев соблюдать российские законы и напомнили о последствиях. Затем один из них предложил мигрантам присоединиться к Вооруженным силам России для участия в СВО.

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      Алан Босиков
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