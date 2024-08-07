Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:49, 7 августа 2024Экономика

Богачи пригрозили уехать из Швейцарии на фоне обсуждения налога на наследство

Bloomberg: миллионеры грозят покинуть Швейцарию из-за дискуссии о налоге в 50 %

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

На фоне ведущейся в Швейцарии дискуссии о введении 50-процентного налога на любое унаследованное состояние, превышающее 50 миллионов швейцарских франков (59 миллионов долларов), более половины владельцев бизнеса, чье состояние превышает указанную сумму, пригрозили переездом из страны. Об этом со ссылкой на результаты опроса аудит-консалтинговой компании PwC пишет Bloomberg.

Еще больше участников исследования, примерно две трети из них, указали, что на фоне обсуждающейся инициативы планируют заранее передать большую часть своих активов родственникам. Всего в стране проживает около двух с половиной тысяч налогоплательщиков с состоянием более 50 миллионов франков. При этом они ежегодно приносят в бюджет страны от пяти до семи миллиардов швейцарских франков в год, или около шести процентов от собираемых налогов на доходы, прибыль и прирост капитала.

Предложение о введении указанного налога выдвинула молодежная организация «Молодые социалисты Швейцарии», связанная с Социал-демократической партией страны. Решение по нему будет вынесено на всенародном референдуме, который ожидается примерно через два года. При этом даже обсуждение такой идеи представляет угрозу для репутации Швейцарии как страны с низкими налогами и благоприятными условиями для ведения бизнеса, говорится в материале.

Во многих развитых странах действует достаточно жесткое законодательство о налогах на наследство. Так, в Южной Корее семья сына основателя Samsung Ли Кун Хи в течение нескольких лет продает акции и даже картины Пикассо и Моне, чтобы справиться с предписанной выплатой.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

      Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

      Россияне не захотели отдавать сбережения банкам

      Герасимов отчитался Путину о потерях ВСУ на границе Курской области

      Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

      В Британии оценили вероятность наступления мировой войны

      В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

      Глава Генштаба назвал Путину численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ

      В крокодиле нашли останки упавшего в воду мужчины

      Свечение спутников Starlink усилилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше