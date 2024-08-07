Богачи пригрозили уехать из Швейцарии на фоне обсуждения налога на наследство

Bloomberg: миллионеры грозят покинуть Швейцарию из-за дискуссии о налоге в 50 %

На фоне ведущейся в Швейцарии дискуссии о введении 50-процентного налога на любое унаследованное состояние, превышающее 50 миллионов швейцарских франков (59 миллионов долларов), более половины владельцев бизнеса, чье состояние превышает указанную сумму, пригрозили переездом из страны. Об этом со ссылкой на результаты опроса аудит-консалтинговой компании PwC пишет Bloomberg.

Еще больше участников исследования, примерно две трети из них, указали, что на фоне обсуждающейся инициативы планируют заранее передать большую часть своих активов родственникам. Всего в стране проживает около двух с половиной тысяч налогоплательщиков с состоянием более 50 миллионов франков. При этом они ежегодно приносят в бюджет страны от пяти до семи миллиардов швейцарских франков в год, или около шести процентов от собираемых налогов на доходы, прибыль и прирост капитала.

Предложение о введении указанного налога выдвинула молодежная организация «Молодые социалисты Швейцарии», связанная с Социал-демократической партией страны. Решение по нему будет вынесено на всенародном референдуме, который ожидается примерно через два года. При этом даже обсуждение такой идеи представляет угрозу для репутации Швейцарии как страны с низкими налогами и благоприятными условиями для ведения бизнеса, говорится в материале.

Во многих развитых странах действует достаточно жесткое законодательство о налогах на наследство. Так, в Южной Корее семья сына основателя Samsung Ли Кун Хи в течение нескольких лет продает акции и даже картины Пикассо и Моне, чтобы справиться с предписанной выплатой.